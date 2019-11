Lazio-Celtic, Ntcham decisivo: giocò in Italia al Genoa

Il goal della vittoria del Celtic sulla Lazio è di Olivier Ntcham: dal 2015 al 2017 giocò in Serie A con la maglia del Genoa.

La è quasi fuori dall' : altra sconfitta ad opera del che invece accede ai sedicesimi di finale. Il merito di ciò è da attribuire ad una vecchia conoscenza del calcio italiano.

Trattasi di Olivier Ntcham, autore del pallonetto che al 95' ha beffato i biancocelesti: i più attenti se lo ricorderanno per le due stagioni (dal 2015 al 2017) passate in con la maglia del , dove però non riuscì a lasciare il segno.

41 presenze e tre goal che non bastarono per convincere il 'Grifone' ad esercitare il diritto di riscatto dal che poi lo cedette a titolo definitivo al Celtic, dove sembra aver trovato la sua dimensione ideale.

Per Ntcham una bella rivincita nei confronti del calcio italiano che forse lo ha accantonato troppo presto, senza dargli un'altra chance che magari avrebbe potuto sfruttare nel migliore dei modi.