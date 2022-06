La Lazio punta Caputo: offerta da 2,5 milioni alla Sampdoria

Lazio a caccia di un vice-Immobile da affiancare a Cabral: mirino su Francesco Caputo, che avrebbe già dato l'assenso al trasferimento.

Le priorità sul mercato sono altre e corrispondono ad un portiere e a due centrali difensivi, ma la Lazio dimostra la volontà di puntellare anche l'attacco, nello specifico attraverso l'acquisto di un profilo che avrebbe il ruolo di vice-Immobile.

Un attaccante sinonimo di affidabilità e col fiuto innato per il goal, identikit che calza alla perfezione a Francesco Caputo: 11 reti nell'ultima Serie A con la maglia della Sampdoria per l'ex Bari, balzato in pole nelle preferenze biancocelesti come rivelato da 'La Gazzetta dello Sport'.

L'idea sarebbe quella di affiancare il 35enne a Jovane Cabral, il cui ruolo naturale in realtà sarebbe l'esterno offensivo, salvo poi essere impiegato al centro del tridente nel finale di campionato con Immobile ko: per lui una rete nel pirotecnico 3-3 col Verona all'Olimpico in occasione del match valido per l'ultima giornata. Tare in trattativa con lo Sporting Lisbona per il riscatto, non del tutto definito nei dettagli. Fuori dai piani di Sarri sembra essere Vedat Muriqi, per il quale è in ballo il riscatto del cartellino da parte del Maiorca.

Tornando al discorso Caputo, avrebbe dato il suo assenso al passaggio alla Lazio che, dopo aver ricevuto un 'no', ha presentato una nuova offerta alla Sampdoria pari a 2,5 milioni comprensivi di bonus, più vicina rispetto ai 3 milioni richiesti dalla controparte doriana.

Per il bomber di Altamura l'approdo in una squadra che sarà protagonista in Europa sarebbe il coronamento di una carriera che lo ha visto indossare la maglia della Nazionale in due circostanze, entrambe ad ottobre 2020, andando a segno nell'amichevole contro la Moldavia.