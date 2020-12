Lazio-Bruges, le formazioni ufficiali: c'è Correa con Immobile

Correa ha pienamente recuperato dai problemi muscolari degli scorsi giorni e gioca. A sinistra Marusic. Nel Bruges, Dennis va in panchina.

Le formazioni ufficiali di -Bruges:

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

BRUGES (4-3-3): Mignolet; Mata, Kossounou, Ricca, Sobol; Vormer, Vanaken, Balanta; Diatta, De Ketelaere, Lang.

La Lazio recupera Correa, vittima di qualche problema muscolare nei giorni scorsi: sarà dunque l'argentino il partner di Immobile, con Caicedo pronto a subentrare a gara in corso. In difesa c'è Luiz Felipe, che vince il ballottaggio con un Patric non al meglio. Sulla sinistra Marusic.

Il Bruges si schiera con un 4-3-3 in cui gli attaccanti sono Diatta, De Ketelaere e Lang. In panchina invece Dennis e pure Okereke, ex e . In porta c'è Mignolet, ex .