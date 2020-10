Lazio-Bologna 2-1: Luis Alberto e Immobile, tre punti nella ripresa

Due goal nel secondo tempo hanno permesso alla Lazio di tornare al successo anche in campionato. Per il Bologna solo tre punti fin qui.

Da urlo in , la comincia a muoversi anche in grazie al 2-1 ottenuto nel quinto turno. Importantissima vittoria per i biancocelesti contro il , riusciti ad avere la meglio in una gara tirata e con grande equilibrio fino al triplice fischio finale.

Match decisamente sulle spine per entrambe le squadre, desiderose di fare il proprio gioco, davanti però ad avversari ben messi in campo e pronti ad approfittare della prima disattenzione. Il Bologna si muove bene e riesce anche a trovare la rete con Svanberg, prima che Irrati opta per annullare in seguito ad un fallo precedente.

Deluso dalla sua Lazio nel primo tempo, Inzaghi è stato costretto anche ad un doppio cambio prima dell'intervallo: Lucas Leiva e Marusic lasciano in campo al minuto 41 per Escalante e Lazzari. Bologna con gli stessi undici invece fino a metà ripresa, senza sostituzioni nonostante lo svantaggio.

Uno svantaggio che per il Bologna arriva al minuto 54, dopo una disattenzione all'altezza del cerchio di centrocampo: passaggio sbagliato intercettato da Luis Alberto, abile a prendere campo in contropiede, arrivando fino all'area per battere con un destro imparabile Skorupski.

Il Bologna è sempre lì lì per tentare l'affondo decisivo (traversa piena di Orsolini), ma manca cattiveria rispetto alla passata stagione, con riflesso sulla classifica: partenza da dimenticare per i felsinei in questa annata, con quattro sconfitte su cinque subite e il raddoppio di Immobile a chiudere il match.

Cross dalla destra di Lazzari, rimpallo in area e rovesciata dalla linea di fondo di Fares per Immobile, che di testa ha siglato il goal numero 105 con la maglia della Lazio utile a chiudere la partita. Riaperta troppo tardi, negli ultimi secondi di gare con l'ex De Silvestri.

IL TABELLINO

LAZIO-BOLOGNA 2-1

MARCATORI: 54' Luis Alberto (L), 77' Immobile (L), 93' De Silvestri (B)

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic (41' Lazzari), Akpa Akpro, Leiva (41' Escalante (79' Parolo)), Luis Alberto (79' Pereira), Fares; Correa (64' Muriqi), Immobile

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey (89' Denswil); Schouten, Svanberg (73' Baldursson); Orsolini (81' Vignato), Soriano, Sansone (81' Santander); Palacio (73' Barrow)

Arbitro: Irrati

Ammoniti: Acerbi (L), Acerbi (L), Tomiyasu (B), Svanberg (B), Akpa Akpro (L)

Espulsi: -