Lazio-Bologna, le formazioni ufficiali: giocano Correa e Sansone

Le formazioni ufficiali di Lazio-Bologna: Simone Inzaghi conferma Correa accanto a Immobile, Akpa Akpro titolare. Mihajlovic lascia fuori Barrow.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Dopo la bella vittoria in , la Lazio deve ripartire anche in campionato dove stasera ospita il Bologna nell'anticipo della quinta giornata di .

Simone Inzaghi lancia Reina in porta, Hoedt viene preferito a Luiz Felipe al centro della difesa. Debutto da titolare per Akpa Akpro che sostituisce l'infortunato Milinkovic-Savic. In attacco confermati Immobile e Correa.

Mihajlovic schiera ancora Tomiyasu centrale di difesa, tutto confermato a centrocampo. Turno di riposo in attacco per Barrow: al suo posto gioca Sansone.