Lazio, ora è ufficiale: arriva Basic dal Bordeaux

Il centrocampista croato, Toma Basic, è ufficialmente un calciatore della Lazio. C'è l'annuncio.

Inizia l'avventura di Toma Basic alla Lazio. Il centrocampista croato è sbarcato ieri sera all'aeroporto romano di Ciampino e da oggi è ufficialmente un nuovo giocatore del club biancoceleste.

La Lazio ha raggiunto l'accordo con il Bordeaux per il trasferimento a titolo definitivo del classe 1996 sulla base di 7 milioni di euro di parte fissa e un milione di bonus legato alla partecipazione della squadra di Maurizio Sarri alla Champions League 2022/2023.

Dopo aver superato le visite mediche e ottenuto l'idoneità sportiva, il 24enne (compirà 25 anni il prossimo 25 novembre) ha firmato il contratto che lo legherà alla Lazio fino al 30 giugno 2026.

Cresciuto nelle giovanili dell'NK Zagabria, Basic ha vestito la maglia dell'Hajduk Spalato per tre stagioni, prima del passagio al Bordeaux nell'estate 2018. Con il club transalpino ha collezionato 82 presenze e 9 reti: in questa stagione è sceso in campo da titolare in tutte le prime tre giornate della Ligue 1, realizzando un assist contro il Marsiglia.