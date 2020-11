La Lazio prende Andrea Cannavaro per l'Under 17: è il figlio di Fabio

Figlio sedicenne del campione del mondo 2006, Andrea Cannavaro è stato inserito nell'Under 17 della Lazio. Arriva dal Guangzhou Evergrande.

Un altro Cannavaro in . Nelle giovanili, almeno per il momento. Andrea Cannavaro, sedicenne figlio di Fabio, è ufficialmente un nuovo giocatore della , che ha annunciato il suo inserimento nella formazione Under 17 biancoceleste.

"Prosegue ininterrottamente il lavoro di crescita e potenziamento del Settore Giovanile della Prima Squadra della Capitale. Da quest'oggi l'Under 17 biancoceleste può contare su un nuovo innesto di grande importanza. Andrea Cannavaro, figlio dell'ex difensore italiano Fabio Cannavaro, è approdato alla Lazio dopo l'esperienza vissuta in al Guangzhou Evergrande Taobao F.C.. Tornato in per motivi di studio, Andrea Cannavaro ha deciso di sposare il progetto del Settore Giovanile biancoceleste divenendo un nuovo tesserato del Club. Cannavaro verrà inserito nell'organico della selezione Under 17 guidata da Marco Alboni".

Andrea Cannavaro aveva seguito il padre in Cina, al Guangzhou Evergrande. Formazione che la scorsa settimana è arrivata a un passo dalla conquista della Chinese Super League, salvo arrendersi in finale contro lo Jiangsu Suning.

L'ultima annata in Serie A di Fabio Cannavaro risale al 2009/10, seconda - e poco fortunata - esperienza con la maglia della del campione del mondo 2006. Poi la chiusura negli Emirati. Toccherà al figlio Andrea provare a ripercorrerne le orme.