La Lazio ha il suo aereo: "Per volare nei cieli d'Italia, d'Europa e del mondo"

La Lazio ha presentato ufficialmente il suo aereo personalizzato. Si tratta di un Boeing 737/300 Classic e verrà utilizzato per le trasferte.

Dall’Aquila all’aereo il passo non è breve, ma le cose possono cambiare se l’aereo in questione è quello della .

C’è infatti il simbolo del club biancoceleste sul Boeing 737/300 Classic che la Lazio ha presentato in giornata. Si tratta del velivolo messo a disposizione dalla società capitolina alla squadra per le trasferte in in e in Europa.

L’aereo è fornito dalla Tayaranjet, una compagina aerea bulgara, e nelle scorse è arrivato a Ciampino per un volo di collaudo.

Altre squadre

La fusoliera ha gli stessi colori dalla Lazio e su di essa, oltre al logo del club, campeggia anche la scritta S.S. Lazio, oltre a 1900, ovvero l’anno di fondazione del club.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

L’aereo non sarà ad uso esclusivo della Lazio, ma svolgerà rotte di linea, salvo poi essere utilizzato dai biancocelesti per le trasferte.

Il primo volo ufficiale potrebbe avvenire il prossimo 20 novembre, in occasione della trasferta a .

La Lazio, che al pari di altri grandi club europei come , e ha ora un aereo tutto suo, ha accolto il nuovo gioiello di casa anche con un Tweet.

“Al cielo, all’aquila che ne è regina, guardavano i Fondatori quando scelsero il nostro simbolo il 9 gennaio 1900”.

Claudio Lotito, non ha nascosto la sua soddisfazione nel giorno della presenzatione del velivolo.