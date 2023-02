Lazetic lascia il Milan: è ufficiale il prestito all'Altach

Nuova avventura per il giovane attaccante serbo: è ufficiale il passaggio all'Altach in prestito fino al prossimo 30 giugno.

Non si concluderà in Italia la stagione 2022/2023 di Marko Lazetic, attaccante serbo prelevato dal Milan a gennaio di un anno fa dalla Stella Rossa: il classe 2004 si trasferisce in Austria tra le fila dell'Altach, club militante in Bundesliga che ha già in rosa Andreas Jungdal, portiere fino a poco tempo fa a disposizione di Stefano Pioli.

La stessa società meneghina ha dato l'annuncio sul proprio sito ufficiale: operazione chiusa con la formula del prestito secco fino al prossimo 30 giugno.

"AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore Marko Lazetić allo SCR Altach fino al 30 giugno 2023.

Il Club augura a Marko il meglio per il prosieguo della Stagione Sportiva".

Lazetic, che ha compiuto 19 anni lo scorso 22 gennaio, ha speso parole entusiastiche per questa nuova esperienza ai canali ufficiali dell'Altach, allenato da un ex bomber di razza come Miroslav Klose.

"Sono pieno di aspettative, non vedo l'ora di presentarmi con ottime prestazioni. Le discussioni con Georg Festetics e Miroslav Klose mi hanno convinto a compiere questo passo che, nell'attuale momento della mia carriera, è l'ideale. Andreas Jungdal mi ha già parlato molto del club, non vedo l'ora di conoscere il resto della squadra e i tifosi".

Lazetic conta due presenze ufficiali con la maglia del Milan, entrambe da subentrato: la prima in occasione dello sfortunato derby di Coppa Italia perso con un perentorio 3-0 il 19 aprile 2022, l'ultima a novembre in quel di Cremona nello 0-0 imposto dai grigiorossi ai campioni d'Italia in carica.