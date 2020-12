Lazaro unico interista ad esultare: "Ce l'abbiamo fatta"

Valentino Lazaro, in prestito al Borussia Moenchengladbach dall'Inter, esulta per il passaggio agli ottavi: "Prima volta nella storia".

fuori dalla dopo la fase a gironi per la terza volta consecutiva: altra delusione per tutto il popolo nerazzurro, che aveva sperato nella rimonta dal quarto al secondo posto, fallita in virtù dello 0-0 strappato dallo Donetsk a San Siro.

Un risultato che ha premiato il Moenchengladbach malgrado la sconfitta per 2-0 a Valdebebas contro il : tedeschi a 8 punti come gli ucraini ma in netto vantaggio negli scontri diretti.

In una serata pessima per l'umore degli interisti, uno di loro ha però potuto festeggiare: Valentino Lazaro, ancora formalmente di proprietà della società meneghina che in estate lo ha ceduto in prestito con diritto di riscatto proprio al Borussia Moenchengladbach.

L'esterno austriaco ha manifestato tutta la sua gioia sui social per l'obiettivo raggiunto, una storica prima volta per il club teutonico e per lui, ovviamente.

We made it. 💪🏽

Last 16...for the first time in our club history! ⚫️🟢 pic.twitter.com/prYMMfm69l — Valentino Lazaro (@valentinolazaro) December 9, 2020

"Ce l'abbiamo fatta! Ottavi di finale... per la prima volta nella storia del nostro club".

Lazaro ha giocato il secondo tempo della sfida persa in , inserito all'intervallo dal tecnico Rose per sostituire Wendt. Positivo, finora, il suo rendimento con i bianconeri: un goal segnato in , peraltro stupendo e con la mossa dello scorpione. Che il Borussia Moenchengladbach riscatti il suo cartellino al termine della stagione, dunque, non è poi così improbabile.