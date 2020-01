Lazaro può lasciare l'Inter: ipotesi prestito a gennaio

L'Inter valuta una cessione in prestito di Valentino Lazaro, riserva nelle gerarchie di Conte che gli ha quasi sempre preferito Candreva sulla destra.

L' è la società più attiva in queste ore di calciomercato: è fatta per l'arrivo di Ashley Young, manca poco per quelli di Olivier Giroud e Christian Eriksen.

Ma Marotta e Ausilio pensano anche a sfoltire una rosa che sta diventando parecchio lunga: uno degli indiziati a salutare è Valentino Lazaro, riserva di Antonio Candreva sulla fascia destra nerazzurra.

Come riportato da 'Sky Sport', l'Inter valuta una partenza in prestito dell'austriaco già a gennaio: in quella zona di campo potrebbe infatti essere impiegato proprio Young, in grado di giocare anche sull'out mancino senza alcun problema.

Lazaro ha collezionato undici presenze offrendo un rendimento altalenante che potrebbe essere decisivo per il concretizzarsi di un arrivederci, nonostante gli oltre 20 milioni sborsati in estate dal club meneghino per strapparlo all' .