Lazaro saluta ancora l’Inter: ufficiale il prestito al Borussia Monchengladbach

Nuova avventura per Valentino Lazaro. L’esterno austriaco dell’Inter si trasferisce in prestito al Borussia Monchengladbach.

E’ appena rientrato dal prestito al , ma ad attenderlo non ci sarà una stagione in nerazzurro. Valentino Lazaro saluta di nuovo l’ e lo fa per iniziare una nuova avventura al Monchengladbach.

Ad ufficializzare il buon esito della trattativa, è stato lo stesso club tedesco attraverso un comunicato apparso sul proprio sito.

“Il Borussia ha ingaggiato Valentino Lazaro. Il giocatore arriva in prestito per un anno dall’Inter finalista di Europa Legue”.

Il direttore sportivo del Gladbach, Max Eberl, non ha nascosto la sua soddisfazione.

“Siamo contenti che il trasferimento in prestito sia andato a buon fine e che Tino abbia scelto di venire al Borussia. E’ un giocatore molto versatile che aggiungerà maggiore forza e profondità alla nostra squadra”.

Approdato all’Inter nell’estate del 2019 dopo le ottime esperienze con ed , a fronte di un esborso di circa 22 milioni di euro più bonus, Lazaro ha faticato ad imporsi nella sua prima annata italiana, visto che ha collezionato solo 6 presenze in campionato, alle quali vanno aggiunte altre 4 in ed 1 in Coppa .

Adesso dopo l’esperienza in Premier League, una nuova parentesi in un campionato che già conosce benissimo, visto che ha già giocato per due stagioni in totalizzando 57 presenze con l’Hertha.