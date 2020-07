Lavezzi torna in campo dopo il ritiro? Può ripartire dal Rosario Central

A sette mesi dall’annuncio del ritiro, Ezequiel Lavezzi potrebbe tornare a giocare. Ad attenderlo ci sarebbe il Rosario Central.

Si è ritirato ufficialmente nel 2019 dopo un’ultima parentesi in all’Hebei ma adesso, a sette mesi dall’annuncio del suo addio al calcio giocato, Ezequiel Lavezzi sta pensando ad un clamoroso ritorno.

L’ex attaccante del , che nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di San Lorenzo e , potrebbe ora ripartire dal Rosario Central. Come riportato da ‘Clarin’, colloqui formali con il club non sono stati ancora avviati, tuttavia per ci sarebbe chi è già pronto ad accoglierlo: il tecnico Kily Gonzalez.

Lavezzi si è ritirato a causa dei problemi ad un ginocchio che l’hanno afflitto nel corso degli ultimi mesi trascorsi in Cina e a spingere adesso per un suo ritorno in campo sarebbe suo figlio Tomas che è un grande tifoso proprio del Central.

Kily Gonzalez, dal canto suo, ha già contattato il ‘Pocho’ per fargli sapere che per lui le porte sono aperte, dando il via ad una vera e propria operazione di convincimento. Ad attendere Lavezzi non ci sarebbe un ingaggio al livello di quelli percepiti in , e Cina, ma la cosa non rappresenterebbe assolutamente un ostacolo.

L’ex attaccante è più preoccupato per le condizioni del suo ginocchio e vuole capire se il recupero, dopo l’intervento al quale si è sottoposto per problemi al menisco e di cartilagine, è andato nel miglior modo possibile. Lavezzi attualmente si trova a Parigi e sarebbe entusiasta della possibilità di poter tornare in campo e per questo motivo non è escluso che presto possa essere visitato da un professionista di altissimo livello di , per un consulto definitivo.