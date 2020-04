Il retroscena di Lavezzi: "Mascherano disse che ero grasso"

, Mondiali 2014. Ezequiel Lavezzi riavvolge il nastro alla spedizione in , dove l'Albiceleste perse la Coppa in finale con la , svelando un simpatico aneddoto che lo vide protagonista con Javier Mascherano.

Il 'Pocho' lo racconta al sito dell'AFA, ponendo sotto la lente uno stato di forma all'epoca ritenuto 'discutibile' dall'ex compagno in Nazionale e in all'Hebei.

"Ricordo che una volta, dopo un allenamento, Mascherano mi disse: 'Pocho sei grasso, devi dimagrire. Questa è una Coppa del mondo, è tutto diverso'".

"Io gli risposi che non pensavo che avrei giocato così tanto, ma mi ha convinto e alla fine gli ho detto: "Ok, d'ora in poi mangerò tutto quello che mi dici".