Lautaro fu vicino al Barcellona, Planes: "Provammo anche per Vlahovic e Locatelli“

Quello di Lautaro Martinez è un nome che spesso in passato è stato accostato a quello dei Barcellona. L’attaccante argentino dell’Inter è parso a più riprese ad un passo dal vestire la maglia blaugrana e l’operazione per il suo trasferimento in Spagna è realmente andata ad un soffio dalla fumata bianca.

A confermarlo è stato l’ex direttore tecnico del Barça, Ramon Planes, ai microfoni di ‘Sky’.

“Lautaro Martinez è stato molto vicino al Barcellona. C’è stata una trattativa prima del covid, abbiamo incontrato molte volte i suoi agenti ed i dirigenti dell’Inter. Con la pandemia sono poi cambiate le cose, tutto il calcio è cambiato a livello economico”.

Lautaro Martinez non è stato l’unico tra i grandi protagonisti della Serie A a finire nei radar del Barcellona.

“Abbiamo pensato di prendere sia Locatelli che Vlahovic. Per Vlahovic, che è molto forte, un paio di anni fa volevamo prenderlo in prestito, ma non è stato possibile. Locatelli è un giocatore che ha uno stile da Barcellona. Siamo stati vicini ad acquistarlo, ma la Juve attira molto i calciatori italiani e lui alla fine ha deciso di andare lì”.

L'articolo prosegue qui sotto

Non solo i calciatori, il Barcellona ha seguito anche un tecnico italiano: De Zerbi.

“E’ un allenatore con uno stile da Barça. Anche Guardiola ha parlato bene di lui. E’ giovane, lo abbiamo seguito e lo abbiamo anche contattato. Credo che in futuro potrebbe essere un tecnico da Barcellona”.