Lautaro Martinez al Barcellona, bomba dall'Argentina: pronti 112 milioni per l'Inter

L'ottima intesa con Messi stuzzica il Barcellona che sarebbe pronto a offrire 112 milioni di euro per strappare Lautaro Martinez all'Inter.

L'exploit di Lautaro Martinez in Copa America rischia di diventare un problema per l' dato che sulle tracce dell'attaccante si sarebbe messo addirittura il .

A lanciare la clamorosa indiscrezione è 'Radio La Red' secondo cui i blaugrana, su indicazione di Lionel Messi, vorrebbe presentare una super offerta all'Inter.

Il Barcellona sarebbe disposto a mettere sul piatto 112 milioni di euro pur di strappare Lautaro all'Inter e ricomporre in Catalogna la coppia con Messi che così bene sta facendo in Nazionale.

Nelle idee del Barcellona, insomma, Lautaro Martinez andrebbe a completare il tridente insieme a Messi con Luis Suarez che farebbe l'Aguero blaugrana.

Al momento però sembra improbabile che l'Inter decida di cedere Lautaro Martinez dato che Conte punta molto sul giovane argentino, ritenuto un punto fermo nonostante i possibili acquisti di Lukaku e Dzeko.

A lasciare Milano, semmai, dovrebbe essere Mauro Icardi ma al momento per il numero 9 non sono pervenute offerte. Al contrario di quanto potrebbe avvenire presto per il suo connazionale.