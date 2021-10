Lautaro si ferma in allenamento: può saltare Argentina-Paraguay

L'attaccante dell'Inter ha subito un lieve infortunio con la sua nazionale: Correa lo dovrebbe sostituire con il Paraguay.

Un leggero affaticamento muscolare potrebbe estromettere Lautaro Martinez dalla partita che l'Argentina disputerà nella notte italiana tra giovedì e venerdì contro il Paraguay.

Secondo quanto riportato da 'TyC Sport', l'argentino dell'Inter avrebbe sofferto delle diverse gare accumulate in questo avvio di stagione, in quanto elemento fondamentale per Simone Inzaghi.

Con il club nerazzurro, fin qui, 5 goal in 8 presenze tra Serie A e Champions League, a riprova dell'ottimo impatto stagionale del "Toro".

Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, ma la sua partecipazione alla sfida è in forte dubbio. Scaloni e il suo staff attenderanno gino alla fine della giornata di oggi prima di capire le sue condizioni.

L'Argentina potrebbe decidere di non rischiarlo: il suo posto potrebbe prenderlo un altro nerazzurro, il "Tucu" Joaquin Correa.