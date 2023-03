Laurienté poteva essere del Torino: "Tutto si è raffreddato su Instagram"

La scorsa estate il Torino aveva provato a prendere Laurienté dal Lorient. L'agente rivela: "Il loro presidente rispondeva ai tifosi granata...".

Due goal in casa della Roma, un 2023 che lo ha visto punire anche Milan e Atalanta, la doppia cifra in campionato che per la prima volta in carriera è sempre più vicina. Che Armand Laurienté fosse forte si sapeva, che potesse adattarsi così velocemente alla Serie A e al calcio del Sassuolo no.

Che Laurienté avesse la stoffa del grande giocatore, del resto, lo sapeva anche il Torino. Non è un caso che la scorsa estate fossero stati i granata il club più deciso nel tentare di trattare col Lorient, prima dell'inserimento definitivo e vincente del Sassuolo. Ma allora perché il francese oggi non indossa la maglia del Toro? Lo ha spiegato il suo agente, Roberto Meloni, a 'Tuttomercatoweb'.

"Il problema era del Lorient. Non se ne voleva privare, non riusciva a dare un prezzo effettivo al calciatore, non rispondeva a nessuna mail ufficiale. A nessuno. Neanche al Sassuolo: non c'è mai stato un incontro con il Lorient. Com'è possibile? Dovete chiederlo al presidente del Lorient. Continuava a cambiare il punto per innervosire le parti e tenere Armand".

E poi c'è soprattutto la questione Instagram. Proprio così: Laurienté al Torino è saltato a causa... dei social.

"Tutto si è raffreddato - ha rivelato ancora Meloni - quando il presidente del Lorient, anziché rispondere alle offerte ufficiali, ha scritto a un tifoso del Torino che gli chiedeva conto, su Instagram... Com'è possibile?".

Il fatto risale proprio all'estate scorsa. Il presidente in questione è Loic Fery e ha un account verificato sia su Twitter che su Instagram. Qui accade che un tifoso del Torino gli chieda aggiornamenti sulla trattativa e che questi risponda in maniera - come dire - abbastanza piccata.

"Hai ragione, Armand Laurienté è un grande giocatore. Grazie per i tuoi messaggi (anche se non sono sicuro che questo sia il modo migliore per concretizzare un trasferimento). Potrebbe essere una buona occasione per dire ai proprietari del tuo club di fare ciò che devono, visto che anche altri club sono interessati".

Un messaggio, rivolto a Urbano Cairo e ai suoi dirigenti, che ha evidentemente sancito la rottura definitiva tra il Lorient e il Torino. E che ha fatto le fortune del Sassuolo, anche se prima di prendere effettivamente Laurienté è passato un bel po' di tempo: il giocatore è stato ufficializzato il 31 agosto, all'ultimo giorno di mercato. Ne è valsa la pena.