L'attuale Juventus secondo Moggi: "Siamo diventati l'Inter di Moratti"

Luciano Moggi, storico ex dirigente della Juventus e grande tifoso della Vecchia Signora tutt'ora, ha parlato oggi nel corso di una live su Twitch sul canale di 'Juventibus'.

Tema del giorno, manco a dirlo, il momento di difficoltà della Juventus, che viene descritta a suo modo da Luciano Moggi con poche ma chiare parole.

"Vogliamo dirlo papale papale? Siamo diventati l'Inter di Moratti. Pirlo è una scommessa ma non ha molte colpe. La Juve ha giocatori importanti ma non è una squadra. I giovani devono rimpiazzare gli anziani ma non è una cosa si fa in poco tempo. Un motivatore servirebbe, ma non può essere Pirlo. Quando ci sono troppi stranieri, sì... fanno il loro dovere di dipendenti, ma non vanno oltre. Manca una persona che dia un input e lo faccia rispettare".