Cinque goal e tre assist: l'esplosione di Lapadula col Perù

L'approdo ai Mondiali russi del 2018 generò un entusiasmo senza precedenti. Dopo decenni di sogni, il Perù era riuscito ad ottenere il pass per il torneo internazionale: otto mancate qualificazioni, fino all'accesso in Europa strappato nel 2017. Ora, tornata consapevole di sè stessa, con le ultime cartucce di Farfarn e Guerrero da poter sparare, la Nazionale di Lima ha aggiunto un bomber formidabile al suo arsenale: Gianluca Lapadula.

Si è parlato a lungo di una possibile convocazione di Lapadula in Nazionale, soprattutto ai tempi del boom Pescara. Nel 2016 disse anno alla Copa America Centenario, sperando in una chiamata degli azzurri. Ventura lo sceglie per alcune gare, compresa quella non ufficiale contro San Marino, in cui gioca e segna.

Chiuso da colleghi d'attacco come Immobile e Belotti, però, Lapadula comincerà a valutare nuovamente la Nazionale peruviana, riuscendo ad ottenere l'ok di federazione e FIFA in virtù della non ufficiale sfida disputata con l'Italia. Dopo un avvio senza reti a novembre 2020, l'ex Milan è esploso.

Se il Perù ha sognato di conquistare la Copa America è soprattutto grazie alle reti di Lapadula, capace di realizzare tre reti nell'ultimo torneo vinto dall'Argentina, una delle quali nella finale terzo-quarto posto andata alla Colombia. Dunque, le qualificazioni Mondiali.

Lapadula ha faticato nelle prime gare post Copa America, anche in virtù di due sfide contro Brasile ed Argentina giocate bene dal suo Perù, ma chiuse con una sconfitta davanti al tasso tecnico delle due big nettamente superiore. Poi, si è nuovamente risvegliato.

Il Perù ha scavalcato Uruguay e Cile in classifica con le ultime due vittorie di novembre, nelle quali Lapadula è andato due volte in rete: contro la Bolivia (3-0) e il Venezuela (2-1). Sono così cinque le reti nelle 17 presenze in Nazionale, in attesa di tornare in campo a gennaio per le prossime sfide di qualificazione.

Se ai goal si aggiungono anche gli assist, tre, Lapadula, attualmente in B al Benevento, è stato decisamente il giocatore più importante del Perù nel 2021, anche sopra Cueva, che ha segnato le sue stesse reti, ma con meno passaggi decisivi.

Giocare i Mondiali con il Perù è possibile? Decisamente, considerando il crollo dell'Uruguay e di un Cile sali e scendi: se non con i posti diretti, con gli spareggi intercontinentali. La prossima gara, contro la Colombia, sarà decisiva: Lapadula può alzare il tiro.