La Lanterna non fa più luce: Sampdoria-Genoa è un derby per salvare la stagione

Qualche anno fa, Sampdoria e Genoa rappresentavano due eccellenze del campionato italiano. Risalite con fatica e dolore dalle serie inferiori, le due squadre del capoluogo ligure erano riuscite a imporsi come realtà importanti della Serie A.

C'è stato persino un campionato, quello 2014-2015, in cui entrambe le genovesi hanno chiuso in classifica lasciandosi alle spalle Milan e Inter.

Poi qualcosa si è interrotto. La Lanterna che aveva illuminato per più di un lustro la Serie A, ha iniziato ad andare a intermittenza. E ora rischia di spegnersi definitivamente.

In questa stagione entrambe le formazioni hanno incontrato grandi difficoltà, ritrovandosi a quattro giornate dalla fine del campionato a lottare per la permanenza in A.

Tre punti nella stracittadina avrebbero significati non poi così diversi per blucerchiati o rossoblù, che pure arrivano all'appuntamento in condizioni mentali totalmente differenti.

A dare la cifra dei rispettivi momenti vissuti dalle due genovesi sono i rispettivi allenatori.

Marco Giampaolo, che pure a Genova sponda Samp aveva lasciato ottimi ricordi e risultati, non è riuscito a risvegliare dal torpore i blucerchiati.

Anzi, dal momento del suo ritorno in panchina la squadra è entrata in una spirale negativa di risultati che l'hanno riportata nei bassifondi della classifica.

Arrivato il 19 gennaio per sostituire Roberto D'Aversa, il tecnico di Bellinzona ha raccolto solamente 10 punti in 11 partite, con l'ultima vittoria che risale a oltre un mese fa: il 20 marzo contro il Venezia.

Di un mese precedente l'arrivo di Alexander Blessin al Genoa, che dopo Ballardini e l'esperimento fallito con Shevchenko ha puntato sul tedesco.

I punti raccolti in 13 partite sono 12, non tantissimi ma abbastanza per riportare il Genoa a sperare in una salvezza che a inizio 2022 sembrava impossibile.

In questo senso, una vittoria nella stracittadina assumerebbe un significato non poi così diverso per entrambe le squadre.

Il verdetto del campo dirà, o almeno farà intuire, se anche l'anno prossimo la Lanterna veglierà sulla stracittadina in Serie A.