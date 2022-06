Lacazette non rinnova con l'Arsenal: è vicino il ritorno al Lione

Si avvicina il ritorno al Lione di Alexandre Lacazette: imminente l'annuncio. Arriverà dall'Arsenal a costo zero.

Solitamente tornare nei luoghi in cui si è stati bene è rigenerante e offre un senso di tranquillità, forse proprio quello di cui ha bisogno Alexandre Lacazette, reduce da una stagione complicata all'Arsenal e resa ancor più amara dal ritorno in Champions League sfumato sul più bello.

Un altro ritorno, stavolta concreto, potrebbe fare capolino all'interno della sua carriera: come riferito da 'L'Equipe', per l'attaccante classe 1991 si fa largo con forza l'ipotesi di una nuova esperienza al Lione, club in cui è cresciuto e ha giocato fino al 2017, anno dello sbarco a Londra.

Con i 'Gunners' Lacazette non ha replicato gli straordinari numeri realizzativi offerti precedentemente in Francia: bottino comunque considerevole con 71 reti in 206 presenze, destinato a rimanere tale.

Il Lione ha convinto il giocatore a tornare, spinto dalla possibilità di non spendere un euro per il cartellino in virtù dell'imminente scadenza dell'accordo con l'Arsenal che non sarà rinnovato ulteriormente.

A Londra, Lacazette ha ingrossato il suo palmares con due Community Shield e una FA Cup, dopo la Coppa di Francia e la Supercoppa francese conquistate col Lione che già pregusta un 2.0 tutto da vivere, per riscattarsi da un'annata chiusa senza trofei e la qualificazione alle coppe europee.