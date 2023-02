La Spagna piange Marcos Alonso: il padre del terzino del Barcellona è morto a 63 anni

Malato da tempo, Marcos Alonso si è spento a 63 anni. Aveva giocato col Barcellona e vinto cinque titoli, anche suo padre era stato calciatore.

Calcio spagnolo in lutto, a 63 anni si è spento Marcos Alonso, padre del giocatore attualmente in forza al Barcellona ed ex calciatore.

Alonso senior, figlio del giocatore Marcos Alonso Imaz noto come "Marquitos", era malato da tempo.

Durante la sua carriera da calciatore Alonso ha collezionato 22 presenze con la nazionale spagnola e vinto cinque titoli, tutti col Barcellona: un campionato (1984/85), una Coppa del Re (1983), una Supercoppa spagnola (1983) e due Coppe di Lega (1983 e 1986).

Appesi gli scarpini al chiodo, Alonso si era seduto in panchina allenando Rayo Vallecano, Racing de Santander, Siviglia, Atlético Madrid, Real Zaragoza, Real Valladolid, Málaga e Granada.