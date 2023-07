La Serie A e i calciatori del Regno Unito comunitari: richiesta al Coni

La FIGC sottoporrà la richiesta dei club di Serie A al Coni: se approvata, i giocatori del Regno Unito non saranno considerati extracomunitari.

La questione extracomunitari in tema di tesseramento rappresenta il grattacapo di molti club di Serie A. È il caso del Milan, che ha dovuto fare scelte proprio in base ai due slot disponibili, o la Lazio, che deve decidere come utilizzare il secondo posto dopo quello occupato dal 'Taty' Castellanos tra i vari Hudson-Odoi, Kamada e Zakharyan.

Nelle ultime ore, la Serie A ha deciso di voler avanzare una richiesta formale al Coni proprio sul tema legato al tesseramento.

Nel Consiglio Federale di oggi, i club del massimo campionato italiano hanno concordato di chiedere che ai calciatori provenienti dal Regno Unito sia riconosciuto lo status di “comunitari”, equiparandoli in questo modo a quelli provenienti dagli Stati membri dell’Unione Europea.

“Su richiesta della Lega di Serie A, il Consiglio Federale, in virtù degli accordi di cooperazione commerciale tra l’UE e la Gran Bretagna, ha deliberato di richiedere al Coni l’equiparazione dei calciatori provenienti dal Regno Unito a quelli comunitari, esentandoli quindi dalle quote di ingresso”, si legge nel comunicato ufficiale.

Nelle scorse settimane il Milan ha riempita una casella con l’arrivo di un britannico, l’inglese Ruben Loftus-Cheek, mentre tra i nomi in orbita Serie A e provenienti proprio dal Regno Unito c’è anche Hudson-Odoi, obiettivo della Lazio e al momento extracomunitario.

E chissà che in caso di via libera del Coni non possa sbloccarsi la trattativa con il passaggio del calciatore dal Chelsea ai biancocelesti.