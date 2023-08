La Salernitana punta al doppio colpo: chiesti alla Juventus Miretti e Nicolussi Caviglia

Il club campano punta a chiudere la doppia operazione entro l’inizio della prossima settimana.

La Salernitana guarda in casa Juventus per rafforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da ‘Sky’ infatti, il club campano ha messo nel suo mirino Fabio Miretti e Hans Nicolussi Caviglia e spera di poter chiudere la doppia operazione entro l’inizio della prossima settimana.

L’obiettivo della Salernitana è infatti quello di poter mettere presto a disposizione di Paulo Sousa due elementi giovanissimi e che andrebbero a rafforzare in maniera decisa il reparto di mediana.

Qualora dovesse arrivare il doppio via libera (si tratterebbe in tutti e due i casi di prestiti), per Miretti si tratterebbe della prima esperienza professionistica lontano dalla Juventus.

Approdato nel club bianconero nel 2011, ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile per poi esordire prima in Serie C con l’allora Juventus U23 (oggi Next Gen) nel 2021 e poi nel 2022 in Serie A con la prima squadra (aveva già fatto il suo debutto in Champions League nel dicembre del 2021).

La scorsa è stata per lui la stagione della definitiva consacrazione che l’ha portato a totalizzare 40 presenze complessive in prima squadra (27 in campionato) e ad esordire il 20 novembre 2022, in occasione di un’amichevole con l’Austria, in Nazionale maggiore.

Discorso diverso per Nicolussi Caviglia che, cresciuto nel settore giovanile bianconero, ha esordito in Serie A con la Juve nel 2019 e che da lì in poi ha vestito in prestito le maglie di Perugia, Parma, Sudtirol e proprio Salernitana, compagine nella quale ha totalizzato 12 presenze ed un goal nello scorso campionato.