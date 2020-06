La Roma sospende Petrachi, a Fienga pieni poteri

La Roma sospende Petrachi dopo la rottura con Pallotta, anche se solo momentaneamente. Il suo posto verrà preso dal CEO Fienga.

Già tre giorni fa vi abbiamo raccontato della rottura tra Gianluca Petrachi e Pallotta, con il possibile licenziamento del direttore sportivo. Ebbene oggi arriva la sospensione del dirigente giallorosso, come riportato dal club capitolino.

L’#ASRoma comunica che Gianluca Petrachi è stato sospeso dalle sue mansioni di Direttore Sportivo con effetto immediato.



L'allenatore e la squadra saranno guidati direttamente da Guido Fienga, CEO del Club.

"L’ASRoma comunica che Gianluca Petrachi è stato sospeso dalle sue mansioni di Direttore Sportivo con effetto immediato. L’allenatore e la squadra saranno guidati direttamente da Guido Fienga, CEO del Club".

Non è chiara la tempistica di questa sospensione, anche perché non se ne vedono molte nel mondo del calcio. Ma da oggi Petrachi è sospeso dal ruolo di direttore sportivo, con tutti i suoi compiti che passano in mano a Guido Fienga, già CEO del club.

Morgan De Sanctis è stato il braccio destro di Petrachi in questi mesi ma, al contrario di come sembrava in un primo momento, non è lui a subentrare a Petrachi nel ruolo di direttore sportivo. Per adesso è tutto in mano a Guido Fienga.

Anche se per il momento si tratta di una sospensione, la rottura tra Petrachi e la presidenza della Roma, rappresentata da James Pallotta, sembra davvero difficile da ricucire.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stata un'intervista di Pallotta non digerita da Petrachi, che non è stato nominato nell'ambito dei ringraziamenti fatti dal patron al suo staff.