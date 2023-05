José Mourinho parla alla vigilia della finale di Europa League: "E' stato un percorso lungo, domani saremo noi".

Appuntamento con la storia per José Mourinho, che dopo la Conference League conquistata nella scorsa stagione sogna di portare a Roma anche l'Europa League. Sulla strada dei giallorossi però c'è lo 'specialista' Siviglia, che ha già eliminato la Juventus in semifinale.

Il tecnico portoghese, nella conferenza stampa di presentazione del match, ha fatto il punto sul percorso della sua squadra.

“Una finale meritata, certo. Un tragitto lungo e diverso da quello del Siviglia, perché loro vengono dalla Champions. Se non sbaglio noi abbiamo fatto quattordici partite per arrivare e qui e sì, ce lo siamo meritato. Per questo è dalla settimana scorsa che diciamo che vogliamo giocare questa finale. L’ora sta arrivando e abbiamo lavorato negli ultimi giorni per essere in condizione di lottare per questo titolo”.

La Roma può fare un’impresa storica, ma ci sarà anche l’emozione di molti da contenere.

“Lo si fa lavorando ed è quello che abbiamo fatto in poco tempo. Negli ultimi due mesi abbiamo giocato quarti di finale, semifinale, partite di campionato, abbiamo avuto infortuni, abbiamo viaggiato, non abbiamo potuto lavorare molto tempo, abbiamo cercato soprattutto di recuperare. Abbiamo lavorato quanto meno negli ultimi due giorni. La storia non gioca, il mio collega allenatore del Siviglia non la pensa così e crede che la sua squadra sia favorita per motivi storici, rispetto la sua opinione, loro hanno un’esperienza che noi non abbiamo, per loro arrivare in finale è quasi normale, mentre per noi è un’evento straordinario. Per noi si tratta di un qualcosa di storico e domani quando la partita inizierà noi saremo lì”.

Tredici anni fa Mourinho ha lasciato l’Inter dopo il Triplete e molti si chiedono se lascerà la Roma dopo la conquista di un grande trofeo.

“Questa domanda dovete farla all’allenatore del Siviglia, lui è senza contratto. La mia situazione è meno complicata, io ho parlato con i miei due capitani e loro mi hanno fatto una domanda simile. Ho risposto in modo molto obiettivo, è una cosa tra me e la mia squadra. Sanno perfettamente cosa penso. Rispetto alla situazione dell’Inter c’è una differenza molto grande, io non avevo ancora firmato con il Real Madrid ma era praticamente tutto fatto, mentre ora ho zero contatti con altri club. L’importante è noi e domani saremo noi”.

Il Siviglia ha più esperienza della Roma, ma c’è anche chi però dice che i giallorossi hanno un Mourinho in più.

“L’allenatore non gioca, lavora tanto prima della partita ma poco durante. Il mio lavoro e quello del mio staff è finito. Il Siviglia è una squadra di grande livello che ha tante opzioni, ma loro non conoscono i miei ragazzi. Ho avuto più opportunità di Mendilibar di giocare in Europa, ma gli anni di esperienza sono gli stessi e i capelli bianchi anche. Siamo in situazioni simili, loro hanno più finali, noi due anni di lavoro insieme”.

Infine un accenno veloce alle condizioni di Dybala.

“Tante domande e nessuno mi ha chiesto di Dybala. 20 o 30 minuti ce la fa”.

La Joya è dunque recuperato per la sfida di domani sera ma con tutta probabilità partirà dalla panchina. Un'arma da utilizzare a gara in corso per Mourinho, che potrà contare sull'argentino nella finale di Budapest per provare a scardinare la difesa del Siviglia.