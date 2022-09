La Roma Femminile per la prima volta ai gironi di Champions League: poker allo Sparta Praga

Le giallorosse accedono per la prima volta nella storia ai gironi di Champions League: dopo il 2-1 a Praga, la squadra di Spugna vince 4-1 in rimonta.

Il sogno si trasforma in realtà. La Roma Femminile batte lo Sparta Praga e scrive la storia: accede per la prima volta alla fase a gironi di Champions League.

Dopo il successo in rimonta per 2-1 a Praga, firmato dalle reti di Bartoli e Haavi a ribaltare lo svantaggio di Martinkova, la formazione giallorossa conquista il pass per la prima 'vera' fase della competizione internazionale grazie al 4-1 sulle ceche, arrivato ancora in rimonta.

In un Tre Fontane esaurito con oltre 1.500 presenti, Petra Berholdova fa calare il gelo con il goal realizzato al 25' su assist di Chang. La Roma trova la reazione immediata e pareggia al 35' con Wenninger. Nella ripresa le giallorosse dilagano con le reti di Andressa, Minami e Haavi. Da segnalare il calcio di rigore fallito da Paloma Lazato sul momentaneo 2-1.

La Roma Femminile entra a far parte della lista dei 16 migliori club europei - tra cui figura anche la Juventus Women - che parteciperanno alla prima 'vera' fase di Women's Champions League, che prenderà ufficialmente il via il 19 e 20 ottobre con il primo turno della fase a gironi. Il sorteggio è in programma lunedì 3 ottobre alle ore 13:00.

Prima le imprese contro Glasgow City e Paris FC, poi il dopo successo con lo Sparta ottenuto in entrambe le occasioni in rimonta. Le ragazze allenate da Spugna conquistano meritatamente il traguardo storico.

Reduce da tre vittorie nelle prime quattro gare di campionato, la Roma Femminile conquista un posto ai gironi e scrive un nuova pagina della storia del club. Una pagina indelebile destinata a rimanere negli annali della società capitolina e del movimento calcistico femminile italiano.