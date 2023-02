La Roma annuncia la lista UEFA: presente Zaniolo, c'è anche Karsdorp

La lista ufficiale del club giallorosso per la fase finale di Europa League: out Camara, presente invece Zaniolo, che però resta fuori dal progetto.

Archiviata la sessione invernale di calciomercato, per le formazioni impegnate nella fase finale delle competizioni europee è tempo di liste. La Roma di José Mourinho se la vedrà nei playoff con gli austriaci del Salisburgo, retrocessi in Europa League dopo il terzo posto nel Gruppo E di Champions League alle spalle di Chelsea e Milan.

In vista del doppio confronto tra andata e ritorno, in programma in Austria il 16 febbraio alle 18:45 e all'Olimpico una settimana più tardi, il 23 alle 21:00, il club giallorosso ha diramato l'elenco dei calciatori che faranno parte della spedizione giallorossa: nella lista figurano i nomi di Rick Karsdorp, reintegrato dopo la rottura con club e allenatore dello scorso novembre, e soprattutto Nicolò Zaniolo.

Il centrocampista giallorosso farà parte, almeno dal punto di vista formale, della rosa che affronterà la seconda parte della stagione europea. Dopo la mancata cessione a gennaio, Zaniolo ha pubblicato una lettera in cui ha dichiarato di mettersi a disposizione della Roma. Il calciatore ha teso la mano a società e Mourinho nel tentativo di trovare un equilibrio e riappacificarsi, almeno in questa seconda parte di stagione, ma la decisione del club non cambia: il classe 1999 è fuori dal progetto.

Il calciatore ha inviato un certificato medico in cui chiede di rimanere a riposo per 30 giorni, richiesta accordata dopo la visita effettuata dallo staff medico giallorosso nel centro sportivo di Trigoria.

Quella di inserirlo nella lista è una scelta non di natura tecnica ma legata ai paletti imposti dalla UEFA: l'inserimento di Zaniolo, cresciuto in un vivaio di un club italiano, ha consentito alla Roma di poter aggiungere Wijnaldum, sulla via del recupero dopo il brutto infortunio della scorsa estate, e Diego Llorente, difensore spagnolo arrivato nelle ultime ore del mercato di gennaio in prestito dal Leeds.

L'ex Inter prende il posto di Mady Camara: l'ex centrocampista dell'Olympiacos è stato escluso dall'elenco UEFA del club giallorosso.

La lista, consegnata entro la mezzanotte di ieri, giovedì 2 febbraio, è stata comunicata questa mattina dopo i controlli della UEFA in seguito ai paletti imposti al club giallorossi per il Settlement Agreement, annunciato lo scorso settembre.

Tra le regole che i giallorossi devono rispettare, infatti, c'è anche il divieto di registrazione di nuovi giocatori a meno che il cosiddetto "Bilancio della Lista A" (la differenza tra i costi dei giocatori esclusi dalla lista e quelli inseriti) non sia positivo.