La rivelazione di Pagliuca sull'episodio Iuliano-Ronaldo: "Diedi un pugno a Ceccarini"

L'ex portiere dell'Inter racconta di aver rifilato un pugno a Ceccarini dopo il rigore non concesso: "Lui si girò e disse 'Chi mi ha dato un pugno?'".

Se si parla di Juventus-Inter, è impossibile non pensare al confronto diretto del 26 aprile 1998, passato alla storia per il celebre contatto in area bianconera tra Ronaldo e Iuliano, sul quale l'arbitro Ceccarini decise di lasciare correre, prima di assegnare un calcio di rigore in favore della Juve sul ribaltamento dell'azione.

Quel rigore, calciato da Del Piero, venne parato da Gianluca Pagliuca che, in occasione della presentazione del suo libro, è tornato a parlare di quella sfida che ha generato tantissime polemiche e che ancora oggi fa discutere.

"Cosa dissi a Ceccarini? Gli ho dato un pugno nel fianco. Meno male che non c'erano tutte le telecamere di oggi...", le sue parole riportate da 'FC Inter 1908'.

Il portiere racconta nel dettaglio l'episodio, scaturito al culmine delle veementi proteste nerazzurre per il calcio di rigore non concesso:

"Non si riesce a vedere, ma gli ho dato un pugno nel fianco, lui si è girato e ha detto: "Chi è stato? Chi mi ha dato un pugno?".

Al termine della partita, ci sono state scintille con Marcello Lippi, all'epoca tecnico della Juve, ma destinato - un anno più tardi - a sedersi proprio sulla panchina nerazzurra:

"L'anno dopo quando si vociferava che sarebbe arrivato Lippi, io sono andato alla lavagna di Appiano Gentile e ho detto: 'Il primo che va via è Pagliuca!'".