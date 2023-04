La Pro Recco risponde a Sarri: "Noi non siamo fuori dall'Europa già a marzo"

Tirata in ballo da Maurizio Sarri per il numero di giocatori in rosa, la Pro Recco contrattacca: "Sei rimasto indietro di 10 anni".

"Quanti giocatori chiederei a Lotito? Ne chiederei 11 per il campionato, 11 per la Coppa e 11 per la Coppa Italia, come faceva la Pro Recco nella pallanuoto".

Al termine dell'anticipo vinto per 3-0 in casa dello Spezia, come al solito, Maurizio Sarri ha risposto in maniera poco banale alle domande dei giornalisti in sala stampa. Lasciando per un attimo da parte il calcio e prendendo in prestito un altro sport - la pallanuoto, appunto - per spiegare il proprio concetto.

"Quanti giocatori chiederebbe a Lotito sul mercato?", era il senso della domanda. E Sarri ha risposto così, ripensando ai tempi in cui la Pro Recco aveva una rosa extralarge per provare a conquistare tutte le competizioni. Solo che la squadra utilizzata come paragone non l'ha presa benissimo.

Instagram

Il club ligure ha infatti risposto in maniera abbastanza piccata a Sarri, anche se corredando il pensiero con un'emoji scherzosa, a un post pubblicato da Sky Sport sul proprio profilo Instagram. Il destinatario? Proprio l'allenatore biancoceleste.

"Caro Sarri, sei rimasto indietro di 10 anni: di giocatori ne abbiamo 16, meno di quelli che alleni tu.

P.S. e comunque ci bastano per non essere fuori dall'Europa già a marzo".

Precocemente eliminata dagli olandesi dell'AZ in Conference League, la Lazio si sta ora concentrando definitivamente sul campionato. E i risultati si stanno vedendo: di nuovo vincenti, e di nuovo tenendo la porta chiusa, gli uomini di Sarri sono sempre più secondi e vedono il traguardo della qualificazione alla Champions League ormai a un passo.