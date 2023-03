La prima di Vitor Roque: il più giovane ad esordire dai tempi di Ronaldo

L'attaccante dell'Atletico Paranaense a 18 anni e 25 giorni è diventato il più giovane a debuttare col Brasile dai tempi di Ronaldo.

Il Brasile ha incassato una sconfitta di misura nell'amichevole giocata a Tangeri contro il Marocco.

Tuttavia in casa verdeoro si è per certi versi scritta una nuova pagina storia grazie all'esordio in Nazionale dell'attaccante Vitor Roque.

Un debutto tutt'altro che banale perché con i suoi 18 anni e 25 giorni, il calciatore dell'Atletico Paranaense è diventato il più giovane debuttante nella storia del Brasile dopo Ronaldo.

Il classe 2005 è entrato in campo al 64' - tre minuti prima del momentaneo pareggio di Casemiro - con Menezes che l'ha inserito al posto di Rodrygo.

Una manciata di minuti per prendersi un piccolo frammento di storia della Seleção. Prima di lui, infatti, l'esordiente più giovane era stato proprio il due volte Pallone d'Oro che quando giocò la prima partita assoluta in Nazionale non aveva ancora compiuto 18 anni.

Vitor Roque ha avuto quindi la possibilità di entrare nella top 10 dei calciatori più precoci a debuttare con la selezione brasiliana. Una speciale graduatoria che vede al comando l'irraggiungibile Pelé, che nel 1957 ha vestito per la prima volta i colori della Nazionale a 16 anni e 257 giorni.

Prima di affacciarsi tra i 'grandi' Vitor Roque è stato capace di lasciare il segno anche nelle sezioni giovanili, dove di recente ha conquistato il Sudamericano Under 20. Un trionfo che in casa Brasile mancava dal 2011.

L'attaccante, che in questa stagione ha già segnato 3 goal in 4 apparizioni nel campionato Paranaense, è legato al suo club da un contratto fino al 2027.