Impresa del Marocco: prima vittoria contro il Brasile nella propria storia

Il Marocco di Regragui sconfigge i verdeoro per la prima volta nella sua storia: Casemiro pareggia la rete di Boufal, poi Sabiri firma il 2-1.

Sarà stata soltanto un'amichevole, ma l'impresa è di quelle destinate a rimanere impresse nella storia. Per informazioni chiedere al Marocco che all'Ibn Batouta Stadium si è concesso il grande lusso di battere il Brasile.

Proprio così perché la selezione guidata dal ct Walid Regragui ha regolato - di misura - i cinque volte Campioni del Mondo. Dopo un goal inizialmente annullato a Vinicius (pizzicato in posizione di fuorigioco) il Marocco ha sbloccato il match alle porte della mezz'ora grazie alla girata vincente di Boufal.

Nella ripresa, precisamente al 66', il Brasile è tornato in superficie grazie al suo nuovo capitano, Casemiro, con la complicità del portiere Bono: la conclusione tutt'altro che irresistibile del centrocampista del Real Madrid, infatti, è terminata in rete dopo il goffo intervento del portiere del Siviglia, completamente beffato dalla traiettoria.

Il Marocco, però, non si è perso d'animo e a dieci minuti dal novantesimo non ha fallito l'appuntamento con la storia, trascinato dal doriano Sabiri che, nel cuore dell'area, ha scaricato in porta con l'ausilio della parte interna della traversa.

Dopo il meraviglioso quarto posto conquistato ai Mondiali del Qatar, il Marocco si regala un'altra notte da sogno, confermandosi una delle realtà più interessanti del panorama calcistico internazionale, desiderosa di continuare a stupire.