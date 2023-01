La nuova Spagna di De la Fuente: dal (possibile) ritorno di Sergio Ramos alla rinascita di Ceballos

La nuova Spagna di De la Fuente prende forma: il Ct è pronto a riaccogliere Sergio Ramos, spalancando le porte anche al ritorno di Ceballos.

L'avversario dell'Italia nella Final Four di Nations League sarà la Spagna. Dopo l'eliminazione dai Mondiali per mano del Marocco, le 'Furie Rosse' hanno definitivamente archiviato l'era Luis Enrique, affidando il nuovo progetto tecnico a Luis de la Fuente, promosso dall'Under 21 iberica.

Toccherà a lui, entrato nella Federcalcio spagnola come tecnico delle selezioni giovanili nel 2013, a risollevare le sorti de 'La Roja' dopo le cocenti delusioni maturate a Euro 2020 e quella più recente in terra qatariota.

Come prima mossa da nuovo selezionatore spagnolo, De la Fuente ha fissato diversi meeting con i veterani della Nazionale, a partire da Jordi Alba, passando per Koke e Morata, fino ad Azpilicueta. In altre parole, lo zoccolo duro di un gruppo che punta a tornare ad alti livelli.

Quelli raggiunti anche grazie ad un certo Sergio Ramos, il grande escluso dall'ultima rassegna mondiale. Il nuovo Ct, secondo quanto riferito da 'AS', avrà un colloquio anche con l'attuale difensore centrale del PSG per valutare e definire i margini di un possibile rientro nel giro della Nazionale da parte dell'ex numero 4 del Real Madrid.

Dall'alto delle sue 180 presenze con la maglia del suo Paese, un eventuale rientro gli garantirebbe la possibilità di tornare a vestire la fascia di capitano. La sua ultima apparizione con la Spagna risale infatti al 31 marzo 2021.

Giusto per rimanere in tema di ritorni, De la Fuente parlerà anche con Raul Albiol - 58 presenze in carriera - tornato in auge con la maglia del Villarreal ed evidentemente candidato a ritrovare anche la maglia della Nazionale che non indossa dal settembre del 2021, dopo aver vinto un Mondiale e un Europeo. Proprio come Ramos.

Porte di nuovo spalancate anche per Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid reduce da un minutaggio importante - e soprattutto da prestazioni di alto profilo - con la maglia del Real Madrid. Una vera e propria rinascita, dopo il prestito all'Arsenal, che potrebbe restituirgli centralità all'interno del progetto iberico.

L'addio alla Nazionale da parte di Busquets genera inevitabilmente una lacuna all'interno del pacchetto di centrocampo dove non possono evidentemente bastare i vari Rodri, Pedri e Gavi. Forze fresche all'orizzonte, dunque. Con Ceballos pronto a riscrivere la propria storia con la Spagna, riprendendo un capitolo interrotto quasi tre anni fa.

Per De la Fuente il classe 1996 è sinonimo di garanzia, nonché un perno delle squadre giovanili allenate nel recente passato. Con Ceballos potrebbero trovare ampio spazio anche Oyarzabal, Zubimendi e Mikel Merino. Un mix di volti nuovi e certezze granitiche, insomma. Con un solo grande obiettivo in testa: riportare in auge la Spagna dopo le ultime delusioni.

Magari a partire proprio dalla Nations League, trofeo sfumato soltanto due anni fa nella finalissima contro la Francia, a cui gli iberici giunsero eliminando proprio l'Italia in semifinale. Il prossimo 14 giugno, dunque, il remake di una grande classica del calcio internazionale.