La nuova avventura di David Villa: è il patron del Benidorm

Il gruppo dell'ex bomber spagnolo ha acquistato il club che attualmente milita in Segunda Division B. L'obiettivo è scalare categorie.

Una vita dedicata al calcio quella di David Villa, storico bomber della Spagna che resta nel mondo del pallone seppure dietro una scrivania.

L'ex attaccante, tra le altre, di Valencia, Barcellona e Atletico Madrid infatti ha acquistato il Racing Club de Fútbol Benidorm che attualmente milita in Segunda Division B, ovvero la nostra Serie C.

Il progetto del gruppo DV7 per la società asturiana è stato presentato ufficialmente oggi alla presenza del presidente Jordi Bruixola e di Claudio Piojo López, altro grande ex calciatore con un passato anche in Italia dove ha vestito la maglia della Lazio.

L'obiettivo è quello di una crescita graduale tramite la valorizzazione dei giovani. Insieme a Villa lavora anche Víctor Oñate, suo agente, socio e uomo d'affari valenciano.

"Non abbiamo la bacchetta magica, veniamo in aiuto a voglio che questo progetto cresca, non voglio vendere fumo. Benidorm soddisfa tutti i requisiti per crescere, ma c'è anche un legame affettivo perché da bambino ho passato l'estate qui con i miei genitori e ho dei bei ricordi", ha spiegato Villa.