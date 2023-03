La notte da sogno di Retegui: titolare con l'Italia, avrà la 19 di Bonucci

L'attaccante italo-argentino, al debutto assoluto con la maglia della nostra Nazionale, giocherà titolare e indosserà il numero di Bonucci.

Una notte da ricordare quella che aspetta Mateo Retegui, convocato per la prima volta in Nazionale da Roberto Mancini e subito titolare nella gara valida per le qualificazioni ai prossimi Europei contro l'Inghilterra.

L'attaccante del Tigre infatti non solo scenderà in campo dal 1' sul terreno del 'Diego Armando Maradona' ma lo farà indossando una maglia pesante, ovvero la numero 19, che negli ultimi anni è stata sempre indossata dal capitano azzurro Leonardo Bonucci.

Il difensore della Juventus stasera, causa infortunio, non sarà della partita e quindi guarderà i compagni seduto in tribuna mentre in campo con la sua 19 giocherà come detto Retegui, l'uomo più atteso.

La numero 10 azzurra, invece, è stata nuovamente assegnata a Lorenzo Pellegrini mentre il 9 sarà sulle spalle di Gianluca Scamacca che dovrebbe però partire dalla panchina.

Alessio Romagnoli ha preso il numero 23, mentre Gnonto avrà il 7. Oltre a Bonucci restano fuori dall'elenco dei convocati Carnesecchi, Buongiorno, Frattesi, Grifo e Pafundi.

Di seguito tutti i numeri di maglia azzurri per Italia-Inghilterra:

1 - Gianluigi Donnarumma

21 - Wladimiro Falcone

22 - Alex Meret

2 - Giovanni Di Lorenzo

3 - Rafael Toloi

4 - Leonardo Spinazzola

5 - Matteo Darmian

13 - Emerson Palmieri

14 - Giorgio Scalvini

15 - Francesco Acerbi

23 - Alessio Romagnoli

6 - Marco Verratti

8 - Jorginho

10 - Lorenzo Pellegrini

12 - Matteo Pessina

16 - Bryan Cristante

18 - Nicolò Barella

20 - Sandro Tonali

7 - Wilfried Gnonto

9 - Gianluca Scamacca

11 - Domenico Berardi

17 - Matteo Politano

19 - Mateo Retegui