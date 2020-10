La moviola di Juventus-Barcellona: tre goal annullati a Morata!

Gli episodi da moviola di Juventus-Barcellona: sfortunatissimo Morata, che si vede annullare per fuorigioco altre tre reti.

16' - Morata segna da pochi passi al secondo tentativo, ma la rete del potenziale 1-1 viene annullata per fuorigioco dell'attaccante spagnolo. Decisione corretta.

30' - Gran girata in rete di Morata, che sorprende Neto al volo su cross di Cuadrado. Ancora una volta, però, è fuorigioco. Quarta rete annullata all'ex Atletico in stagione, dopo quelle contro e .

55' - Incredibile ma vero: terzo goal annullato a Morata, che ribadisce in rete da un passo l'ennesimo tiro-cross di Cuadrado. Sono nuovamente i centimetri a tradire lo spagnolo, nuovamente in offside.

90' - Bernardeschi frana su Ansu Fati in area di rigore: penalty piuttosto netto per il Barcellona e dal dischetto Messi non sbaglia.