La mamma di Zaniolo: "Mio figlio è un ragazzo d'oro, sono orgogliosa di lui"

Il servizio delle 'Iene' su Zaniolo e sua mamma Francesca Costa fa discutere. Romanisti inferociti. Lei scrive: "Mio figlio è un ragazzo d'oro".

Un servizio che farà discutere, ma che intanto ha scatenato la rabbia e anche l'indignazione sul web. L'intervista delle 'Iene' a Nicolò Zaniolo e a sua madre Francesca Costa ha già fatto parlare molto e soprattutto ha risvegliato la rabbia dei tifosi giallorossi.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

In moltissimi hanno voluto sottolineare l'atteggiamento tenuto dal 19enne centrocampista della Roma durante l'intervista sottolineandone la maturità e l'educazione in una situazione per lui non facile. Molti non hanno nemmeno apprezzato le domande 'hot' rivolte alla madre del calciatore.

L'articolo prosegue qui sotto

"Questo servizio è ridicolo" e "Zaniolo è stato fin troppo educato" sono i commenti più frequenti in difesa dell'ex Entella ed Inter, finito nella bufera, ma con le difese di tutti i tifosi.

Sotto il post della pagina Facebook ufficiale de 'Le Iene' è arrivato anche il commento della diretta interessata Francesca Costa, la mamma del giocatore, che ha voluto prendere le difese di sé stessa e del figlio, rispondendo a tutti coloro che l'hanno criticata per le risposte fornite.