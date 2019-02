Le Iene, domande 'hot' alla mamma di Zaniolo e lui sbotta: "Ora via dalla mia macchina"

Nicolò Zaniolo e sua mamma Francesca Costa ancora al centro dei riflettori. I due sono stati protagonisti di un servizio della trasmissione di Italia 1 'Le Iene', ma questa volta il giovane giocatore della Roma ha sbottato dopo le domande rivolte dall'inviato della trasmissione televisiva rivolte alla mamma Francesca.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Intercettati al ritorno dall'allenamento in macchina insieme, le domande sono andate molto nel personale, a partire dalle molte foto che la madre del numero 22 giallorosso (numero scelto in onore del giorno di nascita della mamma) pubblica.

Dopo diverse domande ambigue rivolte alla madre, il giovane trequartista non ha reagito bene dopo alcune domande osé e relative ad un'eventuale partecipazione della mamma al 'Grande Fratello'.

"È già tanto che abbiamo fatto questa intervista qua, che non la volevo nemmeno fare. I reality proprio no. Preferisco che si parli solo di me in campo e meno di me fuori."