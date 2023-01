La Juventus sorride: Pogba e Vlahovic tornano in gruppo

Pogba e Vlahovic si allenano in gruppo dopo la lunga assenza, entrambi dovrebbe tornare a disposizione entro fine gennaio.

Dopo la pesantissima sconfitta di Napoli in casa Juventus c'è un motivo per sorridere. Pogba e Vlahovic, lungodegenti bianconeri, sono tornati ad allenarsi in gruppo e potrebbero essere finalmente a disposizione di Allegri entro fine gennaio.

La conferma della bella notizia per i tifosi della Vecchia Signora arriva direttamente dall'account ufficiale della Juventus in cui si vedono i due giocatori entrare in campo per l'allenamento insieme al resto della squadra.

Pogba si era infortunato al ginocchio durante la tournée estiva e non ha ancora giocato una partita ufficiale con la Juventus in questa stagione, oltre ad aver saltato i Mondiali con la Francia.

Mondiali a cui invece ha partecipato Vlahovic che però, causa pubalgia, non scende in campo con la Juventus dal 25 ottobre saltando sette gare di campionato e una di Champions League.

I due non saranno a disposizione per gli ottavi di finale della Coppa Italia contro il Monza ma potrebbero essere convocati per la gara contro l'Atalanta di domenica prossima o al più tardi per quella sempre contro il Monza in programma il 29 gennaio.

Allegri quindi sta per ritrovare due dei giocatori più attesi intorno ai quali costruire la sua Juventus. Giocatori che in questi mesi sono tremendamente mancati in termini di qualità tecnica e goal.