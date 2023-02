La Juventus ritrova Bonucci: a disposizione col Nantes dopo tre mesi

Il capitano bianconero è fuori da metà dicembre per un infortunio agli adduttori, ora è pronto al rientro in Europa League contro il Nantes.

La Juventus riabbraccia il suo capitano. Nella giornata di martedì infatti, come aveva annunciato Allegri dopo la gara di campionato contro la Fiorentina, Leonardo Bonucci è finalmente rientrato in gruppo e dunque sarà a disposizione del tecnico già giovedì sera quando allo 'Stadium' arriverà il Nantes.

Bonucci si era fermato a metà dicembre a causa di un problema agli adduttori che non sembrava così grave. Alla fine però il difensore è rimasto fuori tre mesi saltando sette partite di campionato e due di Coppa Italia.

L'ultima presenza di Bonucci risale infatti addirittura al 10 novembre, quando aveva giocato per intero la gara vinta di misura dai bianconeri sul campo del Verona. Poi la panchina contro la Lazio e l'infortunio patito in allenamento durante la pausa per i Mondiali.

Il comunicato emesso dalla Juventus parlava di "un’infiammazione del tendine dell’adduttore lungo". Problema che col passare delle settimane si è rivelato più fastidioso del previsto.

Adesso il capitano dovrà riconquistarsi il posto dato che nel frattempo Allegri ha ritrovato una discreta solidità difensiva schierando il terzetto tutto brasiliano composto da Danilo, Bremer e Alex Sandro.

L'occasione giusta per tornare in campo dal 1' per Bonucci più che giovedì sera, quando quasi certamente si accomoderà in panchina, potrebbe arrivare domenica prossima a La Spezia considerata l'assenza per squalifica di Bremer.