La Juventus non riscatterà Paredes: verso il ritorno al PSG

L'argentino è finito all'ultimo posto nelle gerarchie di Allegri, quasi certo il suo ritorno al PSG al termine di questa stagione.

La panchina nel derby, con la promozione del giovane Barrenechea al posto dello squalificato Locatelli, ha sancito ciò che ormai era chiaro da settimane: l'avventura di Leandro Paredes alla Juventus non decolla. E probabilmente può considerarsi già finita.

L'argentino era stato fortemente voluto la scorsa estate da Massimiliano Allegri, che pensava di affidargli le chiavi della squadra in un centrocampo completato da Pogba e Rabiot.

I piani però sono presto cambiati, prima per problemi fisici, poi per evidenti difficoltà di carattere tattico. Paredes infatti non è mai sembrato in grado di dirigere la Juventus. E anche di ritorno dai Mondiali vinti con l'Argentina la situazione non è migliorata, anzi.

Da gennaio a oggi Paredes ha giocato solo due partite da titolare in campionato, contro Monza e Spezia, venendo sostituito entrambe le volte già all'intervallo. Un segnale chiaro di come le prestazioni dell'argentino non abbiano soddisfatto Allegri.

Martedì scorso poi, in occasione del derby, sembrava che Paredes potesse avere un'altra occasione grazie alla squalifica di Locatelli. Allegri, invece, gli ha preferito Barrenechea e non lo ha inserito neppure a gara in corso. E con i rientri di Pogba e Miretti gli spazi potrebbero ridursi ulteriormente.

Ecco perché, come riporta Fabrizio Romano, il riscatto di Paredes al termine della stagione è da escludere. I bianconeri quindi non sborseranno i 22 milioni di euro previsti e l'argentino tornerà quasi certamente al PSG. In attesa di trovare un'altra sistemazione.