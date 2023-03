La Juventus Next Gen perde anche Stramaccioni: rottura del crociato

Un altro grave infortunio, dopo Iocolano finisce ko anche Diego Stramaccioni: rottura del crociato in allenamento e stagione finita.

Non solo la Juventus di Allegri, anche la Next Gen in queste settimane deve fare i conti con una lunga serie di infortuni. Alcuni anche molto gravi.

Dopo il ko di Simone Iocolano durante la semifinale della Coppa Italia di Serie C giocata allo 'Stadium', la Next Gen perde anche Diego Stramaccioni.

Il difensore si è infortunato durante l'ultimo allenamento rimediando una distorsione al ginocchio destro. L'esito degli esami ha evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore.

Stramaccioni quindi nei prossimi giorni si sottoporrà nei prossimi giorni al necessario intervento chirurgico ma la sua stagione può ovviamente considerarsi già conclusa.

Classe 2001, Stramaccioni è già stato convocato da Allegri nella scorsa stagione e sarebbe finito nel mirino di parecchi club di Serie B. Ora per lui un lungo stop. L'ennesimo per una stagione decisamente sfortunata dalle parti di Torino.