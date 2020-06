La Juventus definisce i prestiti: Kulusevski a Parma fino a fine stagione

Non solo Kulusevski, la Juve definisce gli altri prestiti: fiducia anche per l'estensione di Perin e Romero al Genoa e di Pellegrini al Cagliari.

Fase delicata per la , così come anche per altre società. La Vecchia Signora è impegnata nelle trattative per decidere cosa fare sui giocatori in prestito (che in realtà dovevano tornare alla base dal 30 giugno in poi).

Ma tutto ovviamente è cambiato dopo lo stop dovuto al coronavirus e quindi si tratta per allungare i prestiti fino a fine agosto. In particolare c'è ormai l'accordo con il per allungare il prestito di Dejan Kulusevski, che resterà alla corte di D'Aversa fino al termine della stagione.

Si tratta anche con il per i prestiti di Romero e Perin: pure su questo fronte c'è fiducia, i due giocatori al netto di sorprese dell'ultima ora dovrebbero restare al Grifone fino ad agosto.

Altre squadre

Discorso identico per Luca Pellegrini, che va verso la firma del prolungamento del prestito con il . Il giocatore resterà in Sardegna per completare la stagione di .