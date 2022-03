La Juve pensa a Renato Sanches: primi contatti con il portoghese che piace anche al Milan

Tra le priorità della Juventus formato 2022-2023, c'è sicuramente la concreta volontà di inserire un tassello di qualità all'interno del pacchetto mediano a disposizione di Massimiliano Allegri. Tra i profili da tenere in considerazione in chiave bianconera, va concretamente monitorato il fronte Renato Sanches.

Il centrocampista portoghese, in forza al Lille da ormai tre stagioni, ha il gradimento del tecnico livornese e in parallelo dello stato maggiore del club sabaudo, il quale verso la fine del mese di marzo potrebbe allacciare i primi contatti esplorativi con l'entourage del giocatore per valutare costi e margini di una potenziale trattativa da imbastire nel cuore della prossima sessione estiva di calciomercato.

Sulle orme del calciatore, però, va registrato l'ormai datato interesse del Milan che avrebbe individuato nell'ex centrocampista del Bayern Monaco l'ideale innesto in mediana che - condizionale d'obbligo - potrebbe andare a colmare la lacuna lasciata dalla partenza di Kessié, il cui contratto con il Diavolo giungerà a naturale scadenza il prossimo giugno.

La corsa al classe 1997, che in carriera ha vestito anche le maglie di Benfica e Swansea, potrebbe dunque risolversi in un duello tutto in salsa tricolore con bianconeri e rossoneri pronti a battagliare in sede di mercato per puntellare i rispettivi reparti nevralgici.

L'articolo prosegue qui sotto

Renato Sanches, dal canto suo, sta vivendo la sua proverbiale consacrazione tra i confini transalpini. Dopo l'impatto da urlo con la maglia del Benfica e le annate a singhiozzo vissute a cavallo tra Bundesliga e Premier League, è stata proprio la Ligue 1 a rivelarsi terreno fertile per l'esplosione di un calciatore ormai pronto per diventare uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato. Numeri che gli hanno permesso di consolidare la propria centralità anche all'interno della nazionale lusitana della quale è ormai un punto fermo.

In questa stagione, il centrocampista nativo di Lisbona ha disputato 24 gare ufficiali tra campionato e coppe con il Lille, per un bottino complessivo di 1 goal e 5 assist.