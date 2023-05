La Fiorentina contro il Napoli senza Cabral: non convocato, possibile chance per Jovic

Arthur Cabral non sarà tra i protagonisti di Napoli-Fiorentina: al suo posto potrebbe esserci Jovic nell’attacco gigliato.

La Fiorentina non potrà contare su Arthur Cabral nella sfida che domenica la vedrà opposta al Maradona ai neo campioni d’Italia del Napoli.

Il nome del centravanti brasiliano infatti, non figura, al pari di quello dello squalificato Martinez Quarta, nell’elenco dei convocati stilato da Vincenzo Italiano.

Alla base della decisione del tecnico gigliato non c’è un infortunio, bensì una scelta di tipo precauzionale. Cabral infatti ha subito un colpo nel corso dell’allenamento di venerdì e si è deciso di non convocarlo per la gara di Napoli in modo da dargli la possibilità di continuare un programma di lavoro differenziato a Firenze e di presentarsi dunque nelle migliori condizioni possibili alla prossima fondamentale gara valida per l’andata delle semifinali di Europa League, in programma giovedì prossimo al Franchi contro il Basilea (Cabral sarà tra l’altro un ex della gara).

Nessuna preoccupazione quindi in vista dell’impegno europeo, mentre al Maradona verrà, con ogni probabilità, data una chance importante a Luka Jovic.

L’attaccante serbo, titolare nel 32esimo turno contro la Sampdoria (tre assist nel 5-0 a favore dei gigliati), ha perso posizioni nelle gerarchie di Italiano negli ultimi mesi e proprio con il Napoli cercherà dunque quel goal che in campionato insegue dallo scorso 4 marzo (Fiorentina-Milan 2-1).