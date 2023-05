La finale di Champions League si giocherà ad Istanbul: smentite le voci relative ad un cambio di sede

Nelle ultime ore avevano preso forza le voci che volevano uno spostamento della finale di Champions League in programma il 10 giugno.

La finale dell’edizione 2022/2023 della UEFA Champions League, si disputerà si disputerà allo Stadio olimpico Ataturk di Istanbul così come inizialmente previsto.

E’ questo che ha fatto trapelare la UEFA attraverso una nota, dopo che nelle scorse ore avevano preso vigore le voci di un possibile spostamento.

Secondo quanto riportato infatti dal ‘Daily Mail’ infatti, il massimo organo calcistico europeo aveva preso in considerazione la possibilità di far giocare l’atto finale della Champions League in una sede diversa, a seguito delle preoccupazioni relative a possibili disordini ad Istanbul legati alle elezioni presidenziali turche.

Per tale motivo, secondo la fonte, la UEFA avrebbe preso contatti con la Federazione calcistica portoghese per sondare la disponibilità a far giocare la partita al Da Luz di Lisbona, organizzando dunque uno spostamento dell’ultimissimo momento ma, l’ipotesi è stata fermamente smentita dalla stessa UEFA.

“A seguito di alcune notizie imprecise ed infondate - si legge nella nota dell’organo calcistico - la UEFA vorrebbe chiarire la posizione sulla finale di Champions League.

La finale della UEFA Champions League si svolgerà ad Istanbul come da programma, il 10 giugno 2023.

La UEFA non ha discussioni contrarie con istituzioni politiche, governi o federazioni calcistiche nazionali”.

Istanbul avrebbe già dovuto ospitare la finale di Champions League nel 2020 e nel 2021, ma in entrambe le occasioni la sede era stata spostata a causa della pandemia.