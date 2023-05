La FIGC annuncia la svolta: verranno resi pubblici alcuni audio tra l’arbitro e VAR

Una novità importante riguarderà il VAR a partire dalla prossima stagione: saranno resi pubblici alcuni degli audio tra arbitro e addetti al monitor.

Grande protagonista del calcio italiano a partire dall’annata 2017/2018, il VAR, dalla prossima stagione, svelerà qualcosa in più in merito al suo utilizzo e al modo in cui vengono prese alcune decisioni.

Nel corso dell’odierno Consiglio Federale è infatti stata annunciata non solo una grande novità, ma anche il suo via libera.

Di fatto la FIGC ha comunicato che dalla prossima stagione saranno resi pubblici alcuni degli audio con i dialoghi tra l’arbitro e gli uomini al VAR.

Così come spiegato da una nota apparsa sul sito della Federazione, l’annuncio è stato dato dal presidente Gravina e si tratterà di un contenuto editoriale che verrà pubblicato sui canali ufficiali della FIGC.

“Il presidente federale ha annunciato che con la nuova stagione sportiva la FIGC si farà promotrice di un contenuto editoriale, le cui modalità di distribuzione saranno decise nelle prossime settimane anche di concerto con l’Aia, incentrato sull’utilizzo del Var. Negli ultimi giorni, la Federazione ha girato una puntata pilota con l’audio tra arbitro in campo e Var con l’obiettivo di rendere pubblici alcuni highlights sui canali digital ufficiali della FIGC a scopo formativo e informativo di tutti gli appassionati sull’utilizzo della tecnologia applicata al gioco del calcio secondo il regolamento approvato dall’Ifab”.

Si tratterà ovviamente di una volta attraverso la quale si potrà anche approfondire in che modo si svolge il confronto tra il direttore di gara e gli uomini al monitor.