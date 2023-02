L'UEFA costringe la Roma a un altro taglio: escluso Solbakken

L'UEFA ha riscontrato una difformità di interpretazione sui paletti imposti dal settlement agreement, Roma costretta a tagliare un nuovo acquisto.

Brutte notizie per la Roma che in Europa League non potrà contare su Ola Solbakken.

L'attaccante è stato escluso dai giallorossi dopo i rilievi mossi dall'UEFA sulla lista presentata per la fase a eliminazione diretta della competizione.

L'UEFA infatti avrebbe riscontrato alcune difformità interpretative rispetto ai numeri della sessione invernale che avrebbero violato le norme del transfer balance e i paletti del settlement agreement sottoscritto dalla società capitolina a settembre.

La Roma è quindi stata costretta a tagliare uno dei nuovi tra Wijnaldum (ormai prossimo al rientro dopo il grave infortunio subito a inizio stagione), Diego Llorente e appunto Solbakken.

La scelta alla fine è caduta sull'ex attaccante del Bodo Glimt che quindi non potrà scendere in campo in Europa con la maglia giallorossa.

LA LISTA UEFA DELLA ROMA

Lista A

1 Rui Patricio





2 Rick Karsdorp





3 Roger Ibanez





4 Bryan Cristante





6 Chris Smalling





7 Lorenzo Pellegrini





8 Nemanja Matic





9 Tammy Abraham





11 Andrea Belotti





14 Diego Llorente





19 Zeki Celik





20 Mady Camara





21 Paulo Dybala





22 Nicolò Zaniolo





23 Gianluca Mancini





24 Marash Kumbulla





25 Georginio Wijnaldum





37 Leonardo Spinazzola





92 Stephan El Shaarawy





99 Mile Svilar

Lista B

52 Edoardo Bove





55 Ebrima Darboe





58 Filippo Missori





59 Nicola Zalewski





62 Cristian Volpato





63 Pietro Boer





70 Claudio Cassano





72 Luigi Cherubini





73 Giacomo Faticanti





78 Gabriele Baldi





79 Cristian Padula