L'Udinese esonera Gotti: Cioffi sarà allenatore ad interim

L'avventura di Luca Gotti sulla panchina dell'Udinese è giunta al capolina. Sono ore caldissime in casa friulana: il presidente Gino Pozzo ha deciso di esonerare l'ormai ex allenatore bianconero dopo la sconfitta subita in rimonta col risultato di 3-1 al 'Castellani' contro l'Empoli, nel posticipo del 16° turno del campionato di Serie A.

Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', il numero uno dell'Udinese ha convocato Gabriele Cioffi, vice di Gotti, per affidargli la squadra: il 46enne sarà in panchina nella sfida casalinga contro il Milan, match valido per il 17° turno di Serie A e in programma sabato 11 dicembre alle 20:45 alla 'Dacia Arena', e ricoprirà il ruolo di allenatore ad interim.

In questa stagione, Gotti ha raccolto tre vittorie, sette pareggi e sei sconfitte, con l'Udinese che a tre turni dal giro di boa ha conquistato 16 punti e ha un vantaggio di sei punti dalla zona retrocessione.

Pozzo sceglierà nelle prossime ore l'erede di Gotti. Sulla lista del presidente dell'Udinese figurano diversi profili: da Paco Jemez, che ha già lavorato con il patron dei friulani ai tempi del Granada, a Rolando Maran, con cui però non ci ancora stati contatti.

Da non trascurare la candidatura di Dejan Stankovic, attuale allenatore della Stella Rossa di Belgrado. L'ex calciatore di Lazio e Inter è stato stato in passato ad Udine come vice di Andrea Stramaccioni e può liberarsi dal club serbo a partire dal 15 dicembre.